Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Körperverletzung im Festzelt Heidstock

Völklingen-Heidstock (ots)

Am gestrigen Abend gegen 18:30 Uhr betrat ein 21-jähriger Mann aus Völklingen das Festzelt am Sportplatz Heidstock. Auf Grund der Überfüllung des Zeltes und der damit verbundenen beengten Verhältnisse, rempelte er einen anderen Festzeltbesucher versehentlich leicht an. Der Mann entschuldigte sich unverzüglich für das Missgeschick, woraufhin sein Gegenüber ihm unvermittelt einen Faustschlag auf die Nase verpasste. Der Täter tauchte nun sofort und unerkannt in der Menschenmenge unter. Das Opfer erlitt eine Nasenbeinfraktur. Die Polizei Völklingen erbittet Hinweise auf den Täter unter der Telefonnummer 06898/2020

