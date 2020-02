Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte

Völklingen-Heidstock (ots)

Am gestrigen Abend erhielt die Polizei Völklingen gegen 21:25 Uhr Kenntnis von einer Schlägerei in Heidstock im Haldenweg in der Nähe der dortigen Faschingsveranstaltung. Die Polizei konnte beim Eintreffen sehen, wie ein 19-jähriger Mann aus Saarbrücken einer anderen Person einen Faustschlag gegen den Kopf versetzte. Beim Einschreiten der Polizei leistete der Täter gegen diese erheblichen Widerstand schlug und trat nach ihnen und beleidigte und bedrohte sie mit den Worten "ihr Wichser, ihr Hurensöhne, wenn ich euch privat sehe, mache ich euch kalt". Der alkoholisierte Mann wurde vorläufig festgenommen. Auf der Wache der Polizeiinspektion Völklingen wurde ihm zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Tätlicher Angriff und Widerstand zum Nachteil von Polizeibeamten, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell