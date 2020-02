Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Tätlich Angriff, Widerstand, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung zum Nachteil von Polizeibeamten

Völklingen-Heidstock (ots)

Im Rahmen des Faschingsumzuges Heidstock ging ein 27-jähriger Völklinger in alkoholisiertem Zustand ohne Grund auf einen Polizeibeamten und eine Polizeibeamtin los und beleidigte sie unvermittelt mit den Worten "All Cops are Bastards". In der Folge versuchten die Polizeibeamten den Mann zu beruhigen. Hieraufhin wiederholte er die Beleidigung mehrfach und versuchte, dem Polizeibeamten einen Faustschlag ins Gesicht zu versetzen. Dieser konnte den Schlag abwehren. Zusammen mit der Kollegin gelang es den Mann unter erheblicher Kraftanstrengung zu Boden zu bringen. Dabei trat und schlug der Mann fortwährend nach dem Polizeibeamten. Dieser wurde dabei am Kopf getroffen. Erst mit der Unterstützung von drei weiteren Kollegen konnte der Mann am Boden fixiert werden und ihm Handschellen angelegt werden. Der Mann wurde zur Dienststelle der Pi Völklingen verbracht, wo ihm auf Anordnung eines Richters eine Blutprobe zur Feststellung seines Alkoholgehaltes im Blut entnommen wurde. Während der Fahrt zur Dienststelle trat er im Streifenwagen noch mehrmals nach den Polizeibeamten. Während der gesamten Dauer der Maßnahme beleidigte und bedrohte der Mann die eingesetzten Polizeibeamten und Beamtinnen mit folgenden Schimpfworten:"Ihr Wixer, ihr Bullenschweine, ihr Hurensöhne, ihr Arschlöcher, ihr Fotzen, Schlampen, Drecksäcke, Fickt euch, ihr Pussys, wenn ich hier raus bin ,bringe ich euch um. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Tätlichem Angriff und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Zwei Polizeibeamte erlitten mehrere Schürfwunden und Prellungen an Armen und Beinen sowie am Kopf.

