Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung während des Karnevalsumzuges Heidstock

Völklingen-Heidstock (ots)

Während des Faschingsumzuges in Völklingen-Heidstock trat ein 14 Jahre alter Jugendlicher aus Völklingen gegen 16:00 Uhr in der Gerhardstraße mutwillig die Glasscheibe einer Hauseingangstür ein. Der Jugendliche wurde von der eingesetzten Streifenwagenbesatzung der Polizei Völklingen noch an der Örtlichkeit angetroffen. Er war erheblich alkoholisiert. Nach der Erhebund des Sachverhaltes wurde der junge Mann in die Obhut seiner benachrichtigten Mutter übergeben. Ihn erwartet neben den Schadensersatzansprüchen der Hauseigentümer zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

