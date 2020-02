Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Ladenlokal eines Mobilfunkanbieters

Völklingen (ots)

Am gestrigen Samstag Morgen wurde gegen 05:27 Uhr in der Rathausstraße in Völklingen der akustische Alarm im Ladenlokal des Mobilfunkanbieters Vodafone ausgelöst. Die Polizei Völklingen stellte bei ihrem Eintreffen eine aufgehebelte Kellertür und in der Folge auch die aufgehebelte Tür zum Verkaufsraum fest. Über das Diebesgut ist derzeit noch nichts Konkretes bekannt. Die Polizei Völklingen erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06898/2020.

