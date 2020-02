Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Wohnungseinbruchsdiebstahl mit anschließender Täterfestnahme

Völklingen-Wehrden (ots)

Am vergangenen Freitag, 21.02.2020, kam es um die Mittagszeit in Völklingen-Wehrden zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Zwei Täter fahren mit einem Pkw vor einem Wohnhaus vor. Im Anschluss begibt sich einer der Täter hinter das Anwesen. Dort hebelt er die Terrassentür auf. In der Folge entwendet er im Wohnzimmer einen Würfeltresor. Im Anschluss begibt er sich damit wieder zu seinem Mittäter in das Auto vor dem Anwesen. Vor dort flüchten die Täter mit dem Fahrzeug von der Örtlichkeit. Im Obergeschoss des Anwesens hält sich zu diesem Zeitpunkt die 12-jährige Nichte des Hauseigentümers auf. Das Kind beobachtet die Täter vor dem Anwesen und kann sich das Kennzeichen des Fahrzeuges merken. In der anschließenden Fahndung wird das Fahrzeug in der Nähe des Tatortes vor einem Mehrparteienhaus von der Polizei festgestellt. Sehr schnell kann das Täterfahrzeug einer Wohnung in diesem Haus zugeordnet werden. Die beiden Täter, 49 und 55 Jahre alt, werden dort angetroffen und festgenommen. Der aufgebrochene Tresor und das Diebesgut, es handelt sich um einen Bargeldbetrag in 6-stelliger Höhe, werden aufgefunden. Zudem befindet sich in der Wohnung eine größere Cannabisplantage.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell