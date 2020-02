Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem Wagen

Völklingen-Luisenthal (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montagmorgen gegen 07:20 Uhr auf der B 51, Straße des 13. Januars. Ein silberner Golf wurde von einem Unbekannten zunächst aus Richtung Saarbrücken in Richtung Völklingen geführt. Im Baustellenbereich zwischen Luisenthal und Völklingen wurde der Golf im einspurigen Bereich entgegen der Einbahnstraße geführt. Aus bislang unbekannter Ursache wechselte der Wagen von der asphaltierten Fahrbahn auf den Schotterbereich der Baustelle und verunfallte in einer ca. 2 Meter tiefen Grube. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle und ließ die Fahrzeugschlüssel auf der Windschutzscheibe zurück. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte sich heraus, dass der Wagen am Vorabend bei der Polizei in Burbach als gestohlen gemeldet worden war. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

