POL-VK: Räuberischer Diebstahl im Kaufland Wehrden

Völklingen-Wehrden (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es im Kaufland in Wehrden zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 38-jähriger französischer Staatsangehöriger entwendete in der Spirituosenabteilung zunächst 2 Flaschen Wodka, indem er diese unter seine Oberbekleidung steckte und den Markt verließ, ohne die Getränke zu bezahlen. Im Anschluss begab er sich zu seinem auf dem Parkplatz abgestellten PKW und deponierte die Wodka-Flaschen im Fußraum der Beifahrerseite. Offensichtlich durch den Taterfolg motiviert begab sich der Mann erneut in den Markt und steckte sich wieder zwei Flaschen Wodka unter den Pulli und passierte erneut die Kassenzone, ohne zu bezahlen. Sein Pech war, dass schon die Vortat von dem Ladendetektiv beobachtet worden war. Als dieser den Franzosen auf den Diebstahl ansprach, versuchte der 38-Jährige zu flüchten. Mit Hilfe eines weiteren Mitarbeiters des Marktes wollte der Detektiv den Dieb festhalten. Daraus entwickelte sich ein Gerangel, und der Mann wurde zu Boden gebracht. Dabei ging eine Wodka-Flasche zu Bruch. Nur mit großer Mühe war es dem Ladendetektiv und dem Mitarbeiter des Marktes möglich, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dieser wurde vorläufig festgenommen und zur PI Völklingen verbracht. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder entlassen. Ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahl wurde eingeleitet.

