POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach 2 Diebinnen

Saarbrücken (ots)

Zu einem gemeinschaftlichen Taschendiebstahl kam es am 12.11.2019 gegen 14:21 Uhr in der ALDI-Filiale in Saarbrücken, Rastpfuhl 2 a. Einer 84 Jahre alten Frau wurde aus deren Jackentasche die Geldbörse entwendet. Nach Auswertung der Videoaufzeichnungen im Markt ist zu sehen, wie sich zunächst eine Täterin der älteren Dame von vorne nähert und diese anspricht. Im gleichen Moment greift die zweite Täterin in der Jackentasche der Frau und entwendet die Geldbörse.

Beschreibung Täterin 1 ca. 30 Jahre alt; südosteuropäischer Phänotyp; trug blaue Winterjacke mit Kapuze und Fellbesatz; rot, karierter Schal; hellblaue Jeans; schwarze Stiefelchen, Uhr am linken Handgelenk; schwarze Haare.

Beschreibung Täterin 2 ca. 20 Jahre alt; südosteuropäischer Phänotyp; trug dunkelgrünen Pullover mit einem hellen Unterteil (weiß); blaue Jeans mit Löchern an beiden Beinen; dunkle Schuhe mit auffällig weißer Sohle; lange, schwarze Haare; schwarze Umhängetasche.

Hinweise zu den Täterinnen bitte an die Polizei Völklingen, Tel. 06898-2020.

