Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 23-Jähriger randaliert und greift Polizist an

Großrosseln (ots)

Zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte kam es am Sonntagmorgen gegen 11:30 Uhr in Großrosseln. Ein 23-jähriger Mann war Anlass eines polizeilichen Einsatzes, nachdem er zuvor seinen Vater geschlagen hatte. Während der Sachverhaltsaufnahme stürmte der junge Mann aus seinem Zimmer und attackierte einen Polizeibeamten mit einem Teleskopschlagstock. Darüber hinaus beleidigte er die anwesenden Beamten aufs Übelste. Im Rahmen der Festnahme musste Pfefferspray eingesetzt werden. Der Mann leistete dabei erheblichen Widerstand. Nachdem er zur Dienststelle verbracht worden war, beruhigte sich der Aggressor wieder und wurde später von dort entlassen. Zuvor wurde ihm ein 10-tägiges Betretungsverbot für die elterliche Wohnung ausgesprochen. Als Grund für die mangelnde Frustrationstoleranz gab der Mann an, dass der Controller seiner Spielkonsole kaputt gegangen sei. Bei dem Einsatz wurden insgesamt 3 Polizeibeamte verletzt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

