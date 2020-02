Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 22-jähriger begeht Trunkenheitsfahrt

Völklingen-Ludweiler (ots)

Zu einer Trunkenheitsfahrt kam es am Sonntag gegen 17:00 Uhr auf der L 276 zwischen Ludweiler und Karlsbrunn. Der 22-jährige Fahrer eines weißen Dacia Duster wurde auf der Strecke einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem vor Fahrtantritt von einer Zeugin beobachtet werden konnte, wie der junge Mann sich torkelnd zu seinem Wagen bewegt hatte und in diesen eingestiegen und weggefahren war. Neben der alkoholischen Beeinflussung von 0,7 Promille konnten auch Anzeichen von Drogenkonsum festgestellt werden. Zudem wurde in der Geldbörse des Mannes eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehrs und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

