Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Handy-Reparaturladen

Völklingen (ots)

Völklingen. Am Wochenende kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Reparaturladen für Mobiltelefone in der Marktstraße. Ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum, indem er ein ca. 40 cm x 70 cm großes Loch in ein Schaufenster schlägt. Im Anschluss wurde der Verkaufsraum durchsucht. Zu dem Diebesgut können bislang keine konkreten Angaben gemacht werden. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend 20:00 Uhr und Montagmorgen 05:30 Uhr. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

