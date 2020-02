Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW fährt Fußgänger an und flüchtet.

Völklingen-Geislautern (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fußgänger kam es gestern gegen 18:30 Uhr in der Ludweilerstraße in Höhe des Anwesens Nr. 106. Als ein 61-jähriger Mann die Ludweilerstraße von rechts nach links (in Fahrtrichtung Völklingen gesehen) überquerte wurde er von einem PKW zu dem Zeitpunkt erfasst, als er bereits die Gegenfahrbahn erreicht hatte und zu Boden geschleudert. Der Fahrer des schwarzen PKW, nach Zeugenangaben möglicherweise ein Peugeot 206 mit französischem Kennzeichen, fuhr danach unvermittelt in Richtung Völklingen davon, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern. Der Fußgänger erlitt durch den Unfall multiple Prellungen im Beckenbereich und wurde ins Knappschaftsklinikum Püttlingen verbracht. Von dem französischen Kennzeichen konnte von Zeugen lediglich die Ordnungsnummer 57 (für das Département Moselle) abgelesen werden. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

