Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW Seitenscheibe eingeschlagen und Handy entwendet

Völklingen-Wehrden (ots)

Völklingen-Wehrden. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zum Aufbruch eines PKW in der Straße Zur Rossel. Bei einem vor dem Anwesen Nr. 1 abgestellten roten Citroen C3 wurde die Scheibe der Beifahrerseite mit einem faustgroßen Stein eingeschlagen und ein Handy aus dem Fahrzeuginnern gestohlen. Aufgrund der akustischen Wahrnehmung einer Nachbarin dürfte sich die Tat zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr ereignet haben. Hinweise zu dem Fahrzeugaufbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Tel.-Nr.: 06898 2020. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zu belassen.

