Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fahrzeug überschlägt sich beim Unfall

Riegelsberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Riegelsberg, Hixberger Straße Höhe der dortigen Tankstelle, überschlug sich am Dienstagmorgen (11.02.2020), gegen 10:45 Uhr, eine 19-Jährige mit ihrem Pkw VW Polo. Der Verursacher, ein 39-Jähriger wollte mit seinem Pkw Opel Corsa das Tankstellengelände verlassen und übersah hierbei das Fahrzeug der Geschädigten. Er touchierte das Fahrzeug hinten rechts, worauf dieses sich aufgrund einer versuchten Gegenlenkung überschlug und auf dem Bürgersteig zum Stehen kommt. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt, die 19-jährige Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

