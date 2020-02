Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Ford Focus bei Unfallflucht in Heusweiler beschädigt

Heusweiler (ots)

Am Dienstag (11.02.2020), in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 15:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Illinger Straße in Heusweiler zum Parken abgestellten blauen Ford Focus. Der Verursacher hatte beim Vorbeifahren den Außenspiegel des Ford Focus abgefahren und einen Schaden von ca. 300,- Euro verursacht. Anschließend flüchtete er unerkannt.

