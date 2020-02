Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW nur mit 40 km/h auf der Autobahn unterwegs

Völklingen (ots)

Völklingen. Am frühen Montagabend kam es zu einer Verkehrsbehinderung auf der A 620. Gegen 18:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein von Wadgassen in Richtung Saarbrücken geführter schwarzer Toyota Yaris mit nur 40 km/h unterwegs sei. Die Fahrzeugführerin, eine 81-jährige Frau aus Saarbrücken, konnte schließlich in Höhe des Kraftwerkes Fenne gestoppt werden. Offensichtlich befand sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Frau und ihr Wagen wurden von der Autobahn verbracht, der PKW auf einem nahe gelegenen Parkplatz abgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es nicht zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

