Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von Werkzeug und Elektrogeräten aus Peugeot Boxer

Völklingen (ots)

Zu einem Diebstahl aus einem Peugeot Boxer kam es am frühen Sonntagmorgen in der Straße Zum Eisweiher. Eine bislang unbekannte männliche Person begab sich zu dem Fahrzeug, das in der Grundstückseinfahrt geparkt war und schlug die Scheibe der Fahrerseite ein. Nachdem die Fahrertür geöffnet werden konnte, wurde der gesamte Innenraum des Fahrzeugs durchsucht. Nach Angaben des Geschädigten wurden neben seiner Geldbörse auch diverse Werkzeuge und Maschinen (Akkuschrauber, Lasermessgerät) sowie ein Schlüsselbund mit Generalschlüsseln zu mehreren Wohnanwesen entwendet. Eine Zeugin konnte den vermeintlichen Täter bei seiner Flucht zu Fuß beobachten. Demnach soll er zwischen 20 und 25 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß sein. Er habe kurze mittelbraune Haare getragen und sei mit einer Camouflage-Hose und einem schwarzen Pullover mit weißem Aufdruck bekleidet gewesen. Zudem habe er einen dunklen Rucksack bei sich getragen. Hinweise zu dem Fahrzeugaufbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Tel.-Nr.: 06898 2020

