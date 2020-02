Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Völklingen (ots)

Klarenthal. Am Samstag, gegen 11:25 Uhr, kam es auf der BAB 620, zwischen Klarenthal und Gersweiler zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Opel Corsa befuhr den linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Mannheim. Aus nicht bekannten Gründen kam der Pkw ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Durchfahren des Grünstreifens und der anschließenden Böschung stieß das Fahrzeug gegen einen Baumstumpf, wodurch dieses auf die Seite kippte. In Seitenlage rutschte der Pkw einige Meter und kam schließlich auf allen vier Rädern auf dem Seitenstreifen in Unfallendstellung. Zwei der fünf Insassen erlitten leichte Verletzungen. Am Pkw entstand Totalschaden.

