Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung mit Flucht

Völklingen (ots)

Völklingen-Lauterbach. Am Samstag, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 34-jähriger aus Frankreich mit seinem Renault die Haupstraße, Lauterbach, in Richtung Ludweiler. In Höhe Hausnummer 262 kam er infolge alkoholischer Beeinflussung nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit einem geparkten Pkw. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle, wobei er einen weiteren geparkten Pkw beschädigte. Fahrer und Fahrzeug konnten noch in der Hauptstraße festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,15 Promille. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen. Strafverfahren wurden eingeleitet. Anzumerken ist, dass sich im Fahrzeug noch die 6-jährige Tochter des Unfallverursachers befand.

