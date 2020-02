Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht in Lauterbach

Völklingen (ots)

Völklingen-Lauterbach. Am Samstag, gegen 06:00 Uhr, ereignete sich in Lauterbach, Hauptstraße, ein Verkehrsunfall. Ein Opel Corsa mit französischen Kennzeichen fuhr beim Einbiegen von der Creutzwaldstraße in die Hauptstraße geradeaus, durchschlug eine Gartenmauer und kollidierte anschließend mit einem in der dortigen Einfahrt abgestellten Pkw, welcher wiederum gegen das geschlossene Garagentor geschoben wurde. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit. Der Pkw wurde ca. 2km hinter dem Ortsausgang Richtung Karlsbrunn stark unfallbeschädigt aufgefunden. Der Fahrer war nicht mehr vor Ort. Es entstand ein Fremdschaden von ca. 15000EUR.

