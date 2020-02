Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Völklingen (ots)

Zu einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz kam es am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr in der Moltkestraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch ein Kommando der Bundespolizei wurde ein schwarzer VW Golf mit einem Kreiskennzeichen aus Saarbrücken angehalten und kontrolliert. In dem Wagen befanden sich 3 Männer im Alter von 25, 26 und 27 Jahren. Alle Fahrzeuginsassen waren im Besitz von Betäubungsmittel. Zudem stand der 27-jährige Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, unter dem Einfluss von Drogen. Nachdem die Sachbearbeitung durch die Polizeiinspektion Völklingen übernommen worden war, wurden später in der Wohnung des 26-Jährigen weitere Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Entsprechende Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Darüber hinaus erwarten den Fahrer weitere Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr.

