Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Völklingen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag in der Hofstattstraße. Ein vor dem Anwesen Nr. 209a geparkter schwarzer VW Golf Kombi wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren beschädigt. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher zu erfüllen.. Es entstand ein Sachschaden an dem geparkten Firmenwagen von ca. 1000 Euro. Hinweise zu dem Verkehrsunfall erbittet die Polizei in Völklingen unter der Tel.-Nr.: 06898 2020.

