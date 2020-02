Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Schreibwarenladen

Riegelsberg (ots)

Riegelsberg. Am heutigen Donnerstag gegen 04:00 Uhr, warfen zwei bislang Unbekannte die Fensterscheibe eines Schreibwarenladens in der Wolfskaulstraße mit einem Stein ein. Als die beiden Täter gerade in das Gebäude einsteigen wollten, wurden sie von einer aufmerksamen Passantin gestört, welche umgehend die Polizei informierte. Nach Angaben einer Zeugin handelte es sich bei den Tätern um zwei dunkel gekleidete Jugendliche, die vor dem Eintreffen der Polizei zu Fuß flüchten konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen oder der Polizei in Heusweiler unter der Telefonnummer 06898/202-0 oder 06806/910-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell