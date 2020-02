Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Heusweiler (ots)

Heusweiler-Holz. Am Mittwoch gegen 19:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Heusweilerstraße. Ein 39-Jähriger aus Schiffweiler befuhr mit seinem VW Tiguan die Heusweilerstraße in Richtung Wahlschied. Als plötzlich ein 12-jähriges Kind aus Heusweiler hinter einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug auf die Straße trat, wurde dieses von dem VW Tiguan erfasst und einige Meter mitgeschleift. Der 12-jährige Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

