Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Saarlouis-Völklingen (ots)

Saarlouis-Völklingen. Am Dienstag, gegen 14:00 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeug in auffälliger Fahrweise auf der BAB 620 von Saarlouis kommend in Richtung Saarbrücken gemeldet. Der blaue Peugeot 308 mit französischem Kennzeichen, der zuvor in Schlangenlinien geführt wurde, fuhr schließlich an der Anschlussstelle Völklingen-Fürstenhausen ab und konnte in der Saarbrücker Straße in Fürstenhausen gestoppt werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 36-jährigen Mann aus Petite Rosselle. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer stark alkoholisiert war und nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Gegen den 36-Jährigen werden nun Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

