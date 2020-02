Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Dieseldiebstahl

Luisenthal (ots)

Völklingen-Luisenthal. In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen entwendeten Unbekannte circa 80 Liter Diesel aus einem Baustellenfahrzeug, welches in der Straße des 13. Januar abgestellt war. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

