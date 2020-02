Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

Am Montag (03.02.2020), in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 20:30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Riegelsberg ein. Der Täter verschaffte sich über einen Fußweg Zugang hinter das Anwesen in der Rathausstraße. Er öffnete die lediglich gekippte Terrassentür der im Erdgeschoß liegenden Wohnung des Geschädigten. Anschließend begab er sich in die nunmehr frei zugänglichen Räume und durchwühlte die in der Wohnung befindlichen Schränke. Nach der Tat verlässt er die Wohnung über die Terrassentür. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, muss noch ermittelt werden.

