POL-VK: Pkw-Aufbruch

Völklingen. In der Zeit von Sonntagabend bis Montag, gegen 00:30 Uhr, wurde ein VW Bus in der Jupiterstraße aufgebrochen. Ein unbekannter Täter schlug die Scheibe des Busses ein und entwendete ein im Bus befindliches hochwertiges Mountainbike. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

