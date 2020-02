Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Wohnhaus in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

Am vergangenen Freitag (31.01.2020), in der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 15:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in Riegelsberg, Überhofer Straße, in ein dortiges freistehendes Wohnhaus ein. Der oder die Täter gelangten über die rückwärtige Seite an das Wohnhaus und versuchten zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Als dies misslang schlugen sie eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang. Im Innern des Gebäudes durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und öffneten und durchwühlten Schränke. Die Flucht erfolgte durch eine Kellertür. Ob bei der Tat etwas gestohlen wurde, muss genau wie die Höhe des Schadens noch ermittelt werden.

