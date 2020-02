Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: versuchter Kraftstoffdiebstahl

Großrosseln-Emmersweiler (ots)

In der Zeit vom 02.02., 00:00 Uhr bis 00:15 Uhr, wurden im Bereich der Straße "In den Kreuzlängten" vier Fahrzeuge von zwei bislang unbekannten Tätern (ca. 20 - 25 Jahre, groß, dunkel gekleidet) im Bereich der Tankdeckel aufgebrochen. Während der Tatausführung wurden die Täter von einer Anwohnerin gestört, wobei diese mit einem weißen Opel mit französischem Kennzeichen in Richtung der Landesgrenze geflüchtet sind. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen: Tel: 06898/2020

