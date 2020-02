Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

BAB 620, AS Wadgassen (ots)

Am 02.02., gegen 03:12 Uhr, wurde auf der BAB 620, Fahrtrichtung Saarlouis, kurz vor der AS Wadgassen, dortiger Baustellenbereich, ein Verkehrsunfall mit Flucht gemeldet. Ein Zeuge meldet, dass sich dort ein Citroen mit frz. Kennzeichen (57-er Nummer) gedreht habe und in die Schutzplanken gefahren sei. Anschließend habe sich das Fahrzeug in Richtung Saarlouis entfernt. Besetzt sei der Pkw mit zwei männlichen Personen gewesen. Das Fahrzeug muss durch die Kollision im Frontbereich erheblich beschädigt worden sein. Zudem konnten Fahrzeugteile auf der Autobahn sichergestellt werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen: Tel: 06898/2020

