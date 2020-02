Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach Sachbeschädigung

Völklingen (ots)

Am 01.02., gegen 21:45 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle von mehreren Personen gemeldet, dass in der Schirrbachstraße in Völklingen eine männliche Person randalieren und gegen geparkte Pkw treten würde. Beim Eintreffen von zwei Kdo's hiesiger Dienststelle zeigte sich die erheblich alkoholisierte sowie unter dem Einfluss von Btm stehende Person, ein 29-jähriger Mann aus Großrosseln, unkooperativ und aggressiv. So kam er mit erhobenen Armen auf die einschreitenden Beamten zu und schlug mehrfach in deren Richtung. Der Mann wurde mittels einfacher körperlicher Gewalt anschließend zu Boden verbracht und ihm wurden Handfesseln angelegt. Durch die Widerstandshandlung wird ein Beamter leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Auf der Dienststelle wird dem Mann eine Blutprobe entnommen, wobei dieser die eingesetzten Beamten beleidigt und in deren Richtung spuckt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Person zwecks Unterbringung in eine Klinik verbracht. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

