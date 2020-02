Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Raubüberfall

Völklingen-Heidstock (ots)

Am 31.01., gegen 22:30 Uhr, erschien ein 37-jähriger Mann aus Völklingen auf hiesiger Dienststelle und gibt an, dass er im Bereich des "schwarzen Weges", zwischen der Gerhardstraße und der Straße "Am Bachberg", von einem unbekannten Täter überfallen wurde. Dabei habe er Schritte hinter sich gehört und plötzlich einen Schlag gegen den Hinterkopf bekommen. Danach sei er ohnmächtig zu Boden gegangen. Später habe er dann festgestellt, dass aus seinem Geldbeutel Bargeld und seine Einkäufe entwendet wurden. Vorsorglich wurden seine Verletzungen in einem KH behandelt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen: Tel: 06898/2020

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell