Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Heusweiler (ots)

In der Zeit vom 30.01., 18:00 Uhr bis zum 31.01., 15:30 Uhr, ereignete sich in der Schillerstraße, Höhe Anwesen 7, 66265 Heusweiler ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher im Anschluss von der Unfallstelle entfernte. Dabei wurde ein vor dem Anwesen geparktes Fahrzeug eines 27-jährigen Mannes aus Heusweiler im Bereich der linken Fahrzeugseite gestreift. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen: Tel: 06898/2020

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell