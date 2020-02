Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen-Lauterbach (ots)

Am 31.01., gegen 14:22 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzwaldstraße ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher im Anschluss in Richtung Völklingen flüchtete. Ein 51-jähriger Mann aus Völklingen befuhr mit seinem Pkw die Kreuzwaldstraße aus Richtung der Landesgrenze FR kommend in Fahrtrichtung VK-Lauterbach. Plötzlich wird er von einem schwarzen Peugeot 206 mit französischen Kennzeichen auf dem engen Waldstück überholt. Dabei kommt der Peugeot auf den Grünstreifen und lenkt plötzlich wieder nach rechts, wobei es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kommt und der Pkw des Mitteilers nach rechts in den Straßengraben gedrängt wird. Anschließend entfernt sich der Peugeot in Richtung der Hauptstraße und weiter in Richtung Völklingen. Der Peugeot weist einen erheblichen Frontschaden rechtsseitig sowie Unterbodenschaden (hängender Auspuff) auf. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen.

