Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Einbruch in Bäckerei in Holz

Heusweiler-Holz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in eine Bäckerei in Heusweiler-Holz, Alleestraße, einzubrechen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch (29.01.2020, 12:15 Uhr) bis Donnerstag (30.01.2020, 10:30 Uhr). Der Täter versuchte mittels eines Hebelwerkzeuges über die Haupteingangstür ins Gebäude zu gelangen, brach seine Tatausführung aber aus unbekannten Gründen ab. Die Sachschadenshöhe muss noch ermittelt werden.

