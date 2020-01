Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Betrunkener verursacht Verkehrsunfall.

Heusweiler-Wahlschied (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr in der Hohlstraße. Ein 43-jähriger Fahrer eines BMW M3 verlor aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung die Kontrolle über den Wagen und prallte in Höhe des Anwesens Nr. 37 gegen eine Gartenmauer. Im weiteren Verlauf der Trunkenheitsfahrt kam der Fahrer mit seinem Wagen in Höhe des Anwesens Nr. 26 nach links von der Straße ab und stieß mit einem Findling zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen um 180 Grad gedreht und kam im Vorgarten des Anwesens Nr. 28 in Unfallendstellung. Der 43-Jährige erlitt eine Gesichtsprellung und ein HWS. Der Fahrer, der der Polizei nicht gänzlich unbekannt ist, war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem war der BMW nicht zugelassen. Eine Blutprobe wurde entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

