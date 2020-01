Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Mann bedroht und beleidigt Frau nach versuchter Sachbeschädigung

Völklingen-Geislautern (ots)

Zu einer Bedrohung und Beleidigung kam es am Dienstagabend gegen 23:00 Uhr in der Ludweilerstraße. Eine 59-jährige Frau stand rauchend an dem zur Straße gelegenen Fenster ihrer Wohnung und beobachtete, wie eine männliche Person gegen ihren vor dem Haus geparkten Wagen trat. Als sie ihn aufgefordert hatte, das Treten zu unterlassen wurde sie von dem Unbekannten massiv beleidigt und bedroht. Dieser entfernte sich anschließend fußläufig in Richtung Ludweiler. Im Rahmen der Personenfahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Er soll ca. 40 Jahre alt sein und einen grünen Parka getragen haben. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet.

