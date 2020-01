Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

Am vergangenen Montag (27.01.2020), in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Riegelsberg, auf dem Parkplatz der Fa. Kaufland, einen dort geparkten silberfarbenen Pkw Skoda Kodiaq. Das beschädigte Fahrzeug war gegenüber dem Haupteingang geparkt. Der Schaden, hinten rechts in einer Höhe zwischen 30cm-50cm, wurde vermutlich bei einem Rangiervorgang verursacht. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

