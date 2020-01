Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Püttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person kam es am Montagmorgen im Kreuzungsbereich der Pickardstraße. Die 49-jährige Fahrerin eines schwarzen Mercedes 220 stieß mit einem gelben Mercedes 180 einer 55-jährigen zusammen, als diese mit ihrem Wagen in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Bei dem Zusammenstoß wurde die 55-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 12.000 Euro geschätzt.

