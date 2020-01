Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Vollsperrung

Großrosseln (ots)

Zu einer Vollsperrung mit erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am Montagnachmittag in der Ludweilerstraße nach einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Fahrerin eines Peugeot 508 wollte das dortige Tankstellengelände in Richtung Ortsmitte Großrosseln verlassen und übersah dabei einen silbernen Opel Vectra eines 81-Jährigen, der sich ihr aus Richtung Ortsmitte näherte. Es kam zum Zusammenstoß beider PKW, wobei der Wagen des 81-Jährigen nachfolgend mit einem weiteren geparkten Wagen kollidierte. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden.

