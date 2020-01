Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zwei Baucontainer in Köllerbach aufgebrochen

Püttlingen (ots)

Unbekannte brachen von vergangenen Freitag (24.01.2020, 16:30 Uhr) bis Montag (27.01.2020, 07:30 Uhr) in Püttlingen-Köllerbach, an einer Baustelle in der Kirchstraße zwei dort abgestellte Baucontainer auf. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang in dem sie mittels Bolzenschneider die Vorhängeschlösser durchschnitten und so ins Innere gelangten. Dort entwendeten sie mehrere Bauwerkzeuge. Welche Werkzeuge entwendet wurden muss noch ermittelt werden, ebenso wie die Schadenshöhe.

