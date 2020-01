Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Nach Unfall in Heusweiler geflüchtet

Heusweiler (ots)

Bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren in Heusweiler, Höhe des Anwesens Saarlouiser Straße 153, einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Kombi Dacia Dokker. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Streifschaden auf der linken Fahrzeugseite (linke Schlussleuchte, linker Außenspiegel etc.). Am Pkw des unbekannten Verursachers müsste der Schaden rechtsseitig sein. Der Unfall ereignete sich am vergangenen Freitag (24.01.2020) in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr.

