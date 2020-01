Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vandalismus auf einer Baustelle

Völklingen-Luisenthal (ots)

Völklingen-Luisenthal. Bislang unbekannte Täter nahmen in der Nacht auf Sonntag mehrere Verkehrszeichen an der Baustelle der B51 in Luisenthal an sich und warfen sie in das angrenzende Gebüsch. Zudem schlugen sie die Scheiben eines dort geparkten Radladers ein. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 zu melden.

