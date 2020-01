Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an Pkw

Riegelsberg (ots)

Riegelsberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Gisorsstraße in Riegelsberg geparkten Opel, indem sie das Gehäuse des Rücklichtes einschlugen und den Außenspiegel abtrennten. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 in Verbindung zu setzen.

