Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Riegelsberg (ots)

Riegelsberg. Am Freitagabend ereignete sich in der Buchschacher Straße in Riegelsberg ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 31-jährige Fahrzeugführer aus Riegelsberg kam vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten Pkw. Hieraufhin will der Unfallverursacher Zeugenangaben zu Folge von der Unfallörtlichkeit flüchten, kollidiert jedoch bei dem Fluchtversuch mit einem weiteren auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkw. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Den augenscheinlich erheblich alkoholisierten Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

