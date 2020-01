Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem 23-Jährigen

Püttlingen (ots)

Püttlingen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich auf der L136 in Höhe des dortigen Industriegebietes ein Verkehrsunfall, bei dem ein 23-Jähriger aus Völklingen schwerst verletzt wurde. Verkehrsteilnehmer meldeten zunächst Fahrzeugteile auf der Straße und verständigten die Polizei. Diese fuhr zur besagten Örtlichkeit, konnte jedoch kein dazugehöriges Fahrzeug feststellen. Kurz darauf meldete der Inhaber einer Pizzeria einen seiner Fahrer als vermisst. Er selbst sei die vermeintliche Fahrstrecke seines Fahrers bereits abgefahren. Einige Zeit später konnte schließlich ein Streifenkommando hiesiger Dienststelle einen stark beschädigten und verunfallten Pkw, etwa zwölf Meter unterhalb der dortigen Brücke, in der Nähe der Köllerbach, in kaum zugänglichem Gelände, feststellen. Die Polizeibeamten arbeiteten sich zu dem Autowrack vor, wo sie den 23-Jährigen schwer verletzt auf dem Fahrersitz feststellen konnten. Dieser war offenbar im Fahrzeug eingeklemmt. Bis zum Eintreffen der inzwischen alarmierten Rettungskräfte leisteten die Polizeibeamten erste Hilfe. Unter Hinzuziehung der Feuerwehr Völklingen konnte der junge Völklinger schließlich aus dem Wrack befreit und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der verunfallte BMW musste mit schwerem Gerät geborgen werden. Die L 136 wurde vorübergehend zum Zwecke der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 23-Jährige mit dem BMW 316 von Püttlingen nach Völklingen über die L136. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sein Pkw ein Ausläuferelement der dortigen Schutzplanke überfuhr. Hierdurch wurde der BMW in die Luft katapultiert und stürzte im Brückenbereich einige Meter in die Tiefe, bevor er im gegenüberliegenden Hang einschlug und weiter hinunterrutschte, bis er teilweise in der Köllerbach zum Stehen kam. Betriebsflüssigkeiten liefen nicht aus dem Fahrzeug, dennoch wurde zur Sicherheit eine Ölsperre durch die Feuerwehr eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

