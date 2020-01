Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfallflucht in Holz

Heusweiler-Holz. (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr in der Alleestraße. Ein bislang unbekannter PKW-Führer befuhr mit seinem silbernen Peugeot die Alleestraße in Richtung Saarstraße und kam vor dem Anwesen Nr. 4 aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dort einen grünen Skoda und einen schwarzen BMW. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin mit seinem Wagen und riss sich dabei die Ölwanne auf. Die Ölspur konnte bis zur Einmündung Alleestraße/Saarstraße verfolgt werden. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und konnten den Fahrer des Peugeot beschreiben. Demnach ist er ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, hat eine schmale Statur und trug einen Bart. An der Anschrift des Fahrzeughalters in Hüttersdorf konnte weder der Fahrer noch der Peugeot angetroffen werden. Über die genaue Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

