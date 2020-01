Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Kennzeichendiebstahl

Großrosseln (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der St. Barbara Straße in Großrosseln an einem geparkten Peugeot 207 beide Kennzeichenschilder entwendet. Hinweise zu dem Kennzeichendiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020.

